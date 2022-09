(Di martedì 6 settembre 2022) "È chiaro che ormai laha deciso di entrare direttamente nella campagna elettorale di uno Stato sovrano e sta giocando un ruolo che è chiaramente di ingerenza. Per questo io invito tutte le ...

iconanews : Di Maio, appello a partiti, rimandare indietro ingerenze Russia - DeodatoRibeira : RT @laltrodiego: @luigidimaio Cosa succede se la Russia oggi ci taglia il gas? Razionamenti, e Di Maio gode. Tabarelli (Nomisma): “A inizi… - valy_s : RT @laltrodiego: @luigidimaio Cosa succede se la Russia oggi ci taglia il gas? Razionamenti, e Di Maio gode. Tabarelli (Nomisma): “A inizi… - venerd18 : RT @laltrodiego: @luigidimaio Cosa succede se la Russia oggi ci taglia il gas? Razionamenti, e Di Maio gode. Tabarelli (Nomisma): “A inizi… - laltrodiego : @luigidimaio Cosa succede se la Russia oggi ci taglia il gas? Razionamenti, e Di Maio gode. Tabarelli (Nomisma): “… -

La Prealpina

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, rispondendo alla domanda di un giornalista a Napoli. Parlando della decisione della Russia di bloccare le forniture di gas del Nord Stream ha ...... PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno civico con Di). Un bussolotto storico, in legno, a ... Alla corte didi Ancona, invece, nella fase di sorteggio i fogliettini con i simboli sono stati ... Di Maio, appello a partiti, rimandare indietro ingerenze Russia "È chiaro che ormai la Russia ha deciso di entrare direttamente nella campagna elettorale di uno Stato sovrano e sta giocando un ruolo che è chiaramente di ingerenza. (ANSA) ...In settimana il governo interverrà "con il nuovo decreto per calmierare l'aumento dei prezzi e con la proroga del taglio delle accise sulla benzina fino al 5 ottobre". È stato il ministro degli Esteri ...