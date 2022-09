Dalla Turchia: no del Marsiglia all'addio di Under (Di martedì 6 settembre 2022) Il Galatasaray ha chiesto al Marsiglia il prestito di Cengiz Under, ma secondo Fotomac in Turchia, il Marsiglia ha scelto di dire no all'addio... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Il Galatasaray ha chiesto alil prestito di Cengiz, ma secondo Fotomac in, ilha scelto di dire no all'...

MariaGr67429100 : @gemyp26 @Catia36950158 @LuxVide non sto parlando di qs. Ricordati che un po' del suo fandom è fuori di testa e da… - Dansci1907 : RT @Dansci1907: @abanplaces @sevimy30 Voglio nuotare come una matta in questo mare ???????? (dalla Turchia all'Italia, amore ??) - Dansci1907 : @abanplaces @sevimy30 Voglio nuotare come una matta in questo mare ???????? (dalla Turchia all'Italia, amore ??) - Ladyoscar721 : @Trita1973 @zgemylife1 Che poi dove stava sto bagno di folla di fan sui set in turchia o ci dimentichiamo che quell… - celeste_ningia : RT @MariaclaraPra: Pubblico dalla Spagna, Colombia, Francia, Turchia .... ?? Comunque di artista veramente internazionale in Italia abbiamo… -