Ciro Immobile condannato dalla Cassazione per evasione fiscale (Di martedì 6 settembre 2022) Guai con il fisco per Ciro Immobile. Come riporta La Repubblica, il capitano della Lazio è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione. Nel mirino dei magistrati è finito il passaggio del centravanti dalla Juventus al Genoa nell’estate del 2012. I due club sono estranei alla vicenda, ma il trasferimento del calciatore è il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Guai con il fisco per. Come riporta La Repubblica, il capitano della Lazio è statoquinta sezione civile della. Nel mirino dei magistrati è finito il passaggio del centravantiJuventus al Genoa nell’estate del 2012. I due club sono estranei alla vicenda, ma il trasferimento del calciatore è il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - fanpage : Ciro Immobile deve fare i conti con il Fisco e in particolare con la Cassazione che lo ha condannato per evasione f… - telodogratis : Cassazione condanna Ciro Immobile per evasione dell’Irpef - peterkama : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr L'attaccante della Lazio e… - _esegesi_ : RT @CalcioFinanza: Ciro #Immobile condannato dalla Cassazione per evasione fiscale -