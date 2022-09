CHAMPIONS LEAGUE, PSG IN VISTA PER UNA JUVENTUS IN CERCA DI RISCATTO (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo l’opaco pari di Firenze, la JUVENTUS si lecca le ferite in VISTA della trasferta di CHAMPIONS LEAGUE in casa del Paris Saint Germain. Questa sera il tecnico bianconero Allegri non potrà contare su Chiesa, Pogba, Szczesny e Angel Di Maria (non convocato dal tecnico livornese per un problema fisico). Per quanto riguarda le condizioni di Danilo si valuterà nelle prossime ore, ma partirà comunque con la squadra. Dovrebbero, invece, tornare titolari Bonucci, Miretti e Dusan Vlahovic. Di fronte arriva un PSG ricco di stelle e che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Nella rosa parigina brilla Neymar, l’uomo più in forma con otto centri nelle prime cinque gare della Ligue 1; oltre al fuoriclasse brasiliano ci sono poi Mbappè e Lionel Messi. Sarà una notte di coppe e di campioni, ma per superare indenni la partita ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo l’opaco pari di Firenze, lasi lecca le ferite indella trasferta diin casa del Paris Saint Germain. Questa sera il tecnico bianconero Allegri non potrà contare su Chiesa, Pogba, Szczesny e Angel Di Maria (non convocato dal tecnico livornese per un problema fisico). Per quanto riguarda le condizioni di Danilo si valuterà nelle prossime ore, ma partirà comunque con la squadra. Dovrebbero, invece, tornare titolari Bonucci, Miretti e Dusan Vlahovic. Di fronte arriva un PSG ricco di stelle e che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Nella rosa parigina brilla Neymar, l’uomo più in forma con otto centri nelle prime cinque gare della Ligue 1; oltre al fuoriclasse brasiliano ci sono poi Mbappè e Lionel Messi. Sarà una notte di coppe e di campioni, ma per superare indenni la partita ...

