Champions League 2022/2023: probabili formazioni (giornata 1 fase a gironi) (Di martedì 6 settembre 2022) Analizziamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nella giornata 1 della fase a gironi di Champions League 2022/2023. La Champions League è tornata e sono tante le squadre che scenderanno in campo in questa settimana. Tra le italiane, ricordiamo gli impegni di Milan, Juventus, Inter e Napoli, che si scontreranno rispettivamente con Salisburgo, PSG, Bayern Monaco e Liverpool. Champions League 2022/2023, probabili formazioni – fase a gironi, giornata 1 Ecco le probabili formazioni di tutte ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 6 settembre 2022) Analizziamo insieme ledelle squadre che si affronteranno nella1 delladi. Laè tornata e sono tante le squadre che scenderanno in campo in questa settimana. Tra le italiane, ricordiamo gli impegni di Milan, Juventus, Inter e Napoli, che si scontreranno rispettivamente con Salisburgo, PSG, Bayern Monaco e Liverpool.1 Ecco ledi tutte ...

juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : I convocati per la prima fase della UEFA Champions League ???? #UCL - eudamone_ : RT @juventusfc: Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - bergamascotwitt : RT @_ThousandN: Gasperini porterà la peggiore Atalanta degli ultimi anni in Champions League di pura regolarità. Allenatore incredibile, e… -