Chadwick Boseman vince un Emmy postumo per la serie Marvel What If...? (Di martedì 6 settembre 2022) La leggenda di Chadwick Boseman continua, anche dopo la sua morte grazie al suo ruolo in Black Panther della Marvel, in cui interpretava il Re di Wakanda. Chadwick Boseman è venuto a mancare nel 2020, ma ancora oggi la sua bravura lo premia grazie alla serie What if...? targata Marvel, in cui ha interpretato Star-Lord T'Challa e che gli ha fruttato un Emmy Award postumo. L'attore per questo ruolo ha, infatti, vinto un Emmy Award per il doppiaggio di T'Challa in Marvel's What If...?, un riconoscimento ulteriore alla sua brillante anche se breve carriera. Scomparso nel 2020, Chadwick Boseman ha lottato contro il cancro per tanto tempo e, ...

