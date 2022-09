Calcio | Juventus Pogba ' Torno presto | più forte che mai'

(Di martedì 6 settembre 2022) Il messaggio del francese dopo l'operazione "Grazie a tutti per il sostegno" ROMA - "Grazie ragazzi per tutti i messaggi di supporto. Tornerò, piùche mai". Con queste parole Paul...

Capello e il consiglio ad Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' - Juve: come fermare Messi, Mbappé e Neymar. La strategia di Allegri - Il Toro che vola e il mancato bingo di Cairo - Pogba, l'intervento e la rincorsa al Mondiale. La Juve lo aspetta, ma la sua assenza cambia i piani di allegri

Il campionato diitaliano comincia il 13 agosto : quest'anno si inizia in anticipo per ... Lagioca a Ferragosto contro il Sassuolo , il Napoli è ospite del Verona Seconda giornata tra ..."Sto bene, grazie a Dio l'operazione è riuscita - spiega il centrocampista della- Mentalmente sto bene, non sono solo, Dio è con me". - Foto Image - . pal/red 06 - Set - 22 16:42 6 ...Il bosniaco ha accettato l'offerta dello Sharjah e giocherà negli Emirati Arabi BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Pjanic ha deciso di andare ...Quello del Polpo è solo l'ennesimo problema di questo inizio di stagione per i bianconeri, per quanto il più grande e ricco di implicazioni ...