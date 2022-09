periodicodaily : Brasserie Hennes: la campagna Autunno 2022 di H&M Periodico Daily #brasserieHennes @GallinaPatrizia -

Wondernet Magazine

E dopo l'Hôtelpromette nuove avventure per la stagione autunno - inverno. Qui la moda è per tutti e tutto può succedere. "", la campagna H&M FW22 con Naomi ...E dopo l'Hôtelpromette nuove avventure per la stagione autunno - inverno. Qui la moda è per tutti e tutto può succedere. "", la campagna H&M FW22 con Naomi ... Naomi Campbell star della campagna H&M FW22 (VIDEO) La campagna Brasserie Hennes di H&M con Naomi Campbell rende omaggio allo stile di Parigi, intramontabile e sempre pronto a rinnovarsi.L'adv della collezione a-i 2022 è cortometraggio che celebra Parigi. La top model è affiancata da altre celebrità come Jill Kortleve, Young Emperors ...