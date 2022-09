Ardea | i libri di testo arrivano direttamente sui banchi di scuola | ecco la procedura

(Di martedì 6 settembre 2022) Fornitura gratuita deidi. La proposta è arrivatadal neo assessore ai servizi sociali Simone Centore, ed è stata approvata in Giunta. La consegna deiavverràsuidelle scuole.digratuiti per i bambini delle elementari Con la pubblicazione dell’Avviso alla cittadinanza sul sito istituzionale del Comune, sono state rese note tutte le novità relative alla fornitura gratuita deidiper gli alunni che frequentano le Scuole Primarie sul territorio di. In particolare, il cambiamento più importante riguarda gli alunni residenti adche frequentano uno dei tre Istituti Comprensivi del territorio ...

Comune di Ardea » Fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria: tutte le informazioni Con la pubblicazione dell'Avviso alla cittadinanza sul sito istituzionale del Comune, sono state rese note tutte le novità relative alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni che ...Niente più code infinite in libreria o in cartoleria: i libri scolastici per gli studenti di Ardea arrivano direttamente sui banchi di scuola.