Gazzetta_it : Zagadou e i suoi fratelli: difensori svincolati, chi sono e a chi fanno gola. La Borsa di Alfredo Pedullà… - DanieleGianca : @CampioneOmaggio @bonko89 @HungryMarcio Se riporti Zagadou ai suoi livelli, hai un difensore centrale di livello mondiale -

La Gazzetta dello Sport

I difensori centrali svincolati sono come gli attaccanti, mai troppi. Una stagione così intensa, qualche buco in organico e le emergenze dell'ultimo minuto rendono sempre il mercato apertissimo. Non ...Il primo è('99) ex Borussia Dortmund. Il francese è seguito da tempo dalla Roma ma non convince del tutto a causa deicronici problemi fisici che lo hanno portato a collezionare ... Zagadou e i difensori svincolati. La Borsa di Pedullà Più interessanti i profili di Denayer, svincolato dal Lione e di Maksimovic, che si è svincolato dal Genoa e che si era proposto ai giallorossi già diverse settimane fa Uno dei nomi presi in considera ...Non basta, visto che piacciono anche Denayer, ex Lione, Ceppitelli, ex Cagliari, I’ex Trazbonspor e Morricone, ex Cardiff. Per gennaio, poi, il club ha già virtualmente in pugno l’attaccante Solbakken ...