Tutti al forum di Cernobbio, tanto per dare l'idea di una campagna elettorale in mezzo alla gente (Di lunedì 5 settembre 2022) . Sì, come no. Siamo alle solite. Eccoci al nostro quotidiano bestiario elettorale. TAJANI CADE SUL PONTE In un discorso sulla dipendenza energetica al forum Ambrosetti di Cernobbio, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani ha citato anche il disastro del Ponte Morandi, lasciandosi andare a una frase degna dei peggiori complottisti. Tajani si è spinto ad attribuire la responsabilità del crollo in cui persero la vita 43 persone a chi si è opposto alla realizzazione della bretella autostradale della Gronda. Niente invece sulla mancata manutenzione, che secondo quanto emerso dalle indagini fu la causa del crollo. «Basta con il partito del no – ha detto Tajani- che blocca sempre tutto. Pensiamo ad esempio alla Gronda di Genova, bloccata dal partito del no. E forse anche il Ponte ...

