Stanno funzionando le sanzioni alla Russia? L’economia di Putin è paralizzata (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Stanno funzionando le sanzioni alla Russia? Sì, perché L’economia di Putin è paralizzata. La risposta, netta, arriva da uno studio della Yale School of management – Chief Executive Leadership Institute. Lo cita in un tweet Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della Bocconi University School of management, convinto che “chi sostiene che le sanzioni non abbiano effetto sulla Russia è totalmente ignorante in economia e in palese malafede geopolitica”. Il riferimento è al dibattito che ha animato anche la discussione tra i leader al Forum di Cernobbio e contiene una risposta implicita alla posizione sostenuta dal numero della Lega, Matteo Salvini: “Le sanzioni non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) –le? Sì, perchédi. La risposta, netta, arriva da uno studio della Yale School of management – Chief Executive Leadership Institute. Lo cita in un tweet Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della Bocconi University School of management, convinto che “chi sostiene che lenon abbiano effetto sullaè totalmente ignorante in economia e in palese malafede geopolitica”. Il riferimento è al dibattito che ha animato anche la discussione tra i leader al Forum di Cernobbio e contiene una risposta implicitaposizione sostenuta dal numero della Lega, Matteo Salvini: “Lenon ...

matteosalvinimi : Le sanzioni stanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni… - BentivogliMarco : Quando dicono che le sanzioni non stanno funzionando… Putin ha ridotto il suo paese in povertà e questi sono i flu… - ilfoglio_it : Le sanzioni alla Russia stanno funzionando? L'impatto è inferiore a quanto le stesse autorità russe prevedevano, ma… - naladrof53 : @spighissimo Anche se con il naso turato, devo dare ragione a Salvini. Le sanzioni alla Russia e l'invio di armi ag… - lifestyleblogit : Stanno funzionando le sanzioni alla Russia? L'economia di Putin è paralizzata - -