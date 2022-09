Selvaggia Lucarelli, frecciatina a Barbara D'Urso: «Patetica» (Di lunedì 5 settembre 2022) Selvaggia Lucarelli è tornata a scagliarsi contro Barbara D'Urso. La giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato una sonora frecciatina alla conduttrice di Canale 5, invitando il movimento LGBT a scegliere meglio le madrine e i padrini Vip che rappresentano il movimento. Selvaggia Lucarelli: frecciatine al vetriolo a Barbara D'Urso Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D'Urso e, molto probabilmente, non sarà neanche l'ultima. Via Instagram, la giornalista ha condiviso un video in cui la conduttrice Mediaset esprime il suo pensiero su Giorgia Meloni. Carmelita appare un po' super partes e questo suo atteggiamento ha fatto infuriare ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 settembre 2022)è tornata a scagliarsi controD'. La giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato una sonoraalla conduttrice di Canale 5, invitando il movimento LGBT a scegliere meglio le madrine e i padrini Vip che rappresentano il movimento.: frecciatine al vetriolo aD'Non è la prima volta cheattaccaD'e, molto probabilmente, non sarà neanche l'ultima. Via Instagram, la giornalista ha condiviso un video in cui la conduttrice Mediaset esprime il suo pensiero su Giorgia Meloni. Carmelita appare un po' super partes e questo suo atteggiamento ha fatto infuriare ...

leggoit : Lorenzo Biagiarelli a Ballando con Selvaggia Lucarelli giurata: «Ecco perché ho detto sì». E lancia una frecciata a… - Claudio82476468 : RT @qvantis: @lauraboldrini A proposito di donne e di difesa delle stesse. Trovo in rete questi articoli e non riesco a trovare gli svilu… - lutir530 : @stanzaselvaggia L’unica vigliacca incolta incivile ignorante e stupida e sempre e solo lei selvaggia Lucarelli, si… - NynoBarbieri : @5dancingis @ellyesse Vada sul profilo di selvaggia lucarelli li c'è il video completo, io lo ho visto già su tutti… - qvantis : @lauraboldrini A proposito di donne e di difesa delle stesse. Trovo in rete questi articoli e non riesco a trovar… -