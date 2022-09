Savona, incendio in ospedale a Pietra Ligure: 85 evacuati, 3 intossicati (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato nella notte nell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Sono stati 85 i pazienti evacuati, tre sono rimasti intossicati. “Pare che l’incendio sia di origine dolosa”, fa sapere il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con un post su Facebook. “Questa mattina sarò all’ospedale Santa Corona per un sopralluogo e per ringraziare i vigili del fuoco e tutto il personale sanitario che in queste ore si sono spesi senza sosta per mettere al sicuro i pazienti dopo che un incendio si è sviluppato all’interno del padiglione chirurgico”, scrive. “Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Unè scoppiato nella notte nell’Santa Corona di). Sono stati 85 i pazienti, tre sono rimasti. “Pare che l’sia di origine dolosa”, fa sapere il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con un post su Facebook. “Questa mattina sarò all’Santa Corona per un sopralluogo e per ringraziare i vigili del fuoco e tutto il personale sanitario che in queste ore si sono spesi senza sosta per mettere al sicuro i pazienti dopo che unsi è sviluppato all’interno del padiglione chirurgico”, scrive. “Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie: ...

