Salvini | Spostare un ministero da Roma a Milano

via_portami : RT @guiodic: Tra tutte le idee idiote di Salvini, Cottarelli sceglie la più idiota di tutte. Se devi spostare fisicamente un ministero per… - fcancellato : RT @fanpage: Altro che mani nei capelli. Finirà che Giorgia #Meloni dovrà fare un monumento a Matteo #Salvini e alla sua campagna elettoral… - infoitinterno : Beppe Sala appoggia la proposta di Salvini di spostare un ministero a Milano - PincoPallinoQ : RT @fanpage: Altro che mani nei capelli. Finirà che Giorgia #Meloni dovrà fare un monumento a Matteo #Salvini e alla sua campagna elettoral… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Altro che mani nei capelli. Finirà che Giorgia #Meloni dovrà fare un monumento a Matteo #Salvini e alla sua campagna elettoral… -

Agenzia ANSA

Il precedente di Bossi nel 2011 e la lettera di contestazione firmata da Napolitano. Nel 2018 la virata del segretario del Carroccio: "Spostiamoli al Sud". Ora la nuova inversione di rotta che non ...ha buttato giù la maschera: è tornata la Lega Nord! Matteo, nell'ordine, vuole:un ministero da Roma a Milano, rinegoziare i fondi del Pnrr per dirottarli dal Centro - Sud al Nord, far saltare il Patto per Napoli, fare l'autonomia ... Meloni: 'Il Pnrr si può perfezionare'. Salvini: 'Scostamento e scudo europeo' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le recenti parole di Salvini hanno prodotto reazioni discordanti tra i diversi esponenti del centrosinistra Creare un Ministero nuovo con sede a Milano Le parole pronunciate ieri da Matteo Salvini in ...