(Di lunedì 5 settembre 2022) Sono stati incuriositi dai movimenti sospetti e hanno deciso di procedere a un appostamento che ha portato all’arresto di due uomini per furto. L’appostamento dei carabinieri Sono stati i Carabinieri della Stazione di Scauri in collaborazione con i colleghi del Norm a notare due uomini, un 47enne e un 48enne della Provincia di Napoli che si aggiravano con fare sospetto nel piazzale Sieci sul lungomare di Scauri. L’intuizione è stata azzeccata. I due sono stati beccati proprio mentre stavano rubando la marmitta e il catalizzatore di un’vettura parcheggiata. Introvati arnesi da scasso È seguita una perquisizione personale e veicolare nel corso della quale sono stati rinvenuti anche attrezzi atti allo scasso, 2 batterie e 1 marmitta precedentemente asportata da altro veicolo. L’vettura dei malfattori ed il materiale ...

CorriereCitta : Rubavano marmitte e catalizzatori dalle auto in sosta: arrestati -

