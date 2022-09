Questo invitato ha rovinato la festa di matrimonio: ecco cosa ha combinato, gli sposi devastati (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli sposi sono rimasti devastati poiché un invitato ha rovinato tutta la festa del loro matrimonio. Una donna ha rovinato la festa di matrimonio ad una coppia di sposi, rimasti scioccati dalla situazione creatasi. Il gesto dell’invitata non è passato inosservato e potrebbe addirittura aver causato la rottura di un’amicizia tra gli sposi e la L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 5 settembre 2022) Glisono rimastipoiché unhatutta ladel loro. Una donna haladiad una coppia di, rimasti scioccati dalla situazione creatasi. Il gesto dell’invitata non è passato inosservato e potrebbe addirittura aver causato la rottura di un’amicizia tra glie la L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Leditoriale : @tempoweb vada in california esca dai coglioni - cambiare canale quando è invitato questo losco venduto - saponepermani : Ho invitato una compagna di università da me a studiare. È in ritardo di 28 minuti e a me questo sa da maleducazione - errarepuntoit : @agorarai @mrctrdsh questo idiota è passato dall'essere radicale a berlusconiano convinto e non so quale altro schi… - AiBambini : @rprat75 @ThePastore69 Mi chiamo Filippo Fiorentino, ho 20 anni e questo profilo 'troll' riprende la mia pagina Ins… - ANTOPASQUINO : @LaVenadeDeRossi PER FARSI PERDONARE ,ALMENO IN PARTE E NON DEL TUTTO,DA QUESTO BAMBINO,CHE SIA INVITATO A TRIGORIA… -