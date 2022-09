Perché Sean Penn e Ben Stiller sono finiti nella lista nera di Putin (Di lunedì 5 settembre 2022) La Russia non ha alcuna intenzione di restare indietro: oggi ha annunciato sanzioni personali contro 25 cittadini americani, tra cui segretari, sottosegretari, imprenditori e persino gli attori e registi Sean Penn e Ben Stiller. Il ministero degli Affari esteri russo ha allargato oggi la lista nera di cittadini americani, che hanno vietato l’ingresso nel Paese. “Si impone il divieto permanente di entrare in Russia ad un nuovo gruppo di membri del Congresso degli Stati Uniti, funzionari di alto rango, rappresentanti del mondo degli affari e comunità di esperti, così come figure culturali (25 persone), su base permanente”, si legge in un comunicato della diplomazia russa. Per il governo di Vladimir Putin, si tratta di una misura che risponde alle “sanzioni contro cittadini russi ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) La Russia non ha alcuna intenzione di restare indietro: oggi ha annunciato sanzioni personali contro 25 cittadini americani, tra cui segretari, sottosegretari, imprenditori e persino gli attori e registie Ben. Il ministero degli Affari esteri russo ha allargato oggi ladi cittadini americani, che hanno vietato l’ingresso nel Paese. “Si impone il divieto permanente di entrare in Russia ad un nuovo gruppo di membri del Congresso degli Stati Uniti, funzionari di alto rango, rappresentanti del mondo degli affari e comunità di esperti, così come figure culturali (25 persone), su base permanente”, si legge in un comunicato della diplomazia russa. Per il governo di Vladimir, si tratta di una misura che risponde alle “sanzioni contro cittadini russi ...

dianacalibana : @OutofmySun Non so neanche dire il perché, ma amo quel film. Sean Penn un gigante. - aviopene : @lucip1985 @mbartolotta63 Ahahahahahah Questa è quella volta in cui hanno cercato di far fuori Sean Connery e Chri… - alicristofani : -un incidente d'auto durante il quale è morto il fratellastro per ottenere i soldi dell'assicurazione e quando scop… - jaqlele : il femminismo che abbandonerebbe il mio corpo se Sean mettesse al muro uno perché mi ha dato della troia - Sean_pvt21 : RT @lorenzooleporee: Non ho ancora fatto nessuna verifica su Kouame-Bajrami ma leggendo qua e in là leggo che, purtroppo, è in stallo se no… -