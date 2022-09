Paura per Sangiovanni: malore prima del concerto, come sta? “Fitte allo stomaco e nausea” (Di lunedì 5 settembre 2022) Per Sangiovanni quella che sta per concludersi è stata un’estate molto intensa sul piano professionale e che lo ha visto impegnato in giro per l’Italia, alle prese con il suo tour estivo. Proprio ieri sera si sarebbe dovuto esibire sul palco di Cremona in vista dell’ultima tappa ma a causa di un malore prima del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 settembre 2022) Perquella cheper concludersi èta un’ete molto intensa sul piano professionale e che lo ha visto impegnato in giro per l’Italia, alle prese con il suo tour estivo. Proprio ieri sera si sarebbe dovuto esibire sul palco di Cremona in videll’ultima tappa ma a causa di undel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TeresaBellanova : Una neuro urgente per Letta. Il jobsAct fu votato dal Parlamento e proposto dal governo che vedeva ministri Pd, di… - EnricoLetta : Si parte da chi non ce la fa più. Nel programma #Pd: ??una mensilità in più a fine anno; ?? 2.000 euro annui per… - mara_carfagna : .@GiuseppeConteIT dice di non riconoscersi nel metodo Draghi. Ma gli italiani ricordano bene il suo: quello dei DPC… - MatteoSperduti : RT @p0liedrico: Quindi il pelato ci teneva ad informare gli altri sulla sieropositività di Ciacci per metterli di fronte ad una scelta ment… - Nunziatrn : @Isabell00929847 @Feli386671921 Ma infatti abbiamo replicato in tante. E lei ha finito gli specchi e ha elim… -