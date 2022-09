Pagelle Monza Atalanta: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI (Di lunedì 5 settembre 2022) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Monza Atalanta Le Pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Atalanta, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo Monza: Pessina Atalanta: Musso FLOP: al termine del primo tempo Monza: Sensi Atalanta: Zappacosta VOTI Al termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Pessina: Musso: al termine del primo tempo: Sensi: ZappacostaAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ??Le pagelle del primo tempo di #MonzaAtalanta: bene #Sensi e #Rovella, già padrone. La Dea non incide in avanti?? ?? @… - calciomercatoit : ??Le pagelle del primo tempo di #MonzaAtalanta: bene #Sensi e #Rovella, già padrone. La Dea non incide in avanti??… - ZonaBianconeri : RT @BagaglioAzzurro: Atalanta 5,5 Bologna 6 Cremonese 6 Empoli 5,5 Fiorentina 6,5 #Inter 7,5 #Juventus 7 Lazio 6,5 Lecce 6 #Milan 7,5 Mon… - BagaglioAzzurro : Atalanta 5,5 Bologna 6 Cremonese 6 Empoli 5,5 Fiorentina 6,5 #Inter 7,5 #Juventus 7 Lazio 6,5 Lecce 6 #Milan 7,5… - DdV1000000 : Pagelle #Calciomercato #SerieA Juve 9 Napoli 7,5 Roma 7,5 Fiorentina 7 Atalanta 6,5 Inter 6,5 Milan 6,5 Lazio 6,5… -