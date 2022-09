O l’Europa o Orbán, Meloni deve decidere. Parla Amendola (Pd) (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle caratteristiche del governo di Mario Draghi è l’impegno a essere “convintamente europeista e atlantista”, come aveva spiegato lo stesso presidente del Consiglio presentandosi alle Camere nel febbraio dell’anno scorso. Dell’esecutivo Vincenzo Amendola, candidato capolista del Partito democratico in Basilicata, è sottosegretario agli Affari europei. Si tratta di un’eredità ora a rischio o è ormai un dato acquisito? Europeismo e atlantismo sono i pilastri della nostra storia democratica, da affermare con forza maggiore dopo l’aggressione russa nel cuore del continente. Oggi il Pd è l’unica grande forza politica italiana a non aver mai avuto sbandamenti su questo tema. Siamo contenti di aver facilitato l’evoluzione del pensiero di altri movimenti sulla questione, ma, come dicevano i costituenti, la libertà va difesa ogni giorno. Ci sono ancora partiti che, ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle caratteristiche del governo di Mario Draghi è l’impegno a essere “convintamente europeista e atlantista”, come aveva spiegato lo stesso presidente del Consiglio presentandosi alle Camere nel febbraio dell’anno scorso. Dell’esecutivo Vincenzo, candidato capolista del Partito democratico in Basilicata, è sottosegretario agli Affari europei. Si tratta di un’eredità ora a rischio o è ormai un dato acquisito? Europeismo e atlantismo sono i pilastri della nostra storia democratica, da affermare con forza maggiore dopo l’aggressione russa nel cuore del continente. Oggi il Pd è l’unica grande forza politica italiana a non aver mai avuto sbandamenti su questo tema. Siamo contenti di aver facilitato l’evoluzione del pensiero di altri movimenti sulla questione, ma, come dicevano i costituenti, la libertà va difesa ogni giorno. Ci sono ancora partiti che, ...

rulajebreal : Il voto italiano rischia di affossare l'Europa nel momento in cui ne abbiamo più bisogno. Come possiamo aspettarci… - LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - pietroraffa : L'Ungheria va controcorrente rispetto all'Europa e aumenta la propria dipendenza dal gas di Mosca. Gli amici di Put… - ravel80262268 : @durezzadelviver Il bello che tutti dicono tetto del gas in Europa ma in realtà sono i paesi del g7 ad averlo appro… - mapifavilli1 : RT @nomfup: Il portavoce di Putin annuncia l’inizio di una tempesta globale, e noi in questa tempesta dovremmo entrarci con questa destra o… -

I leader alla prova degli industriali a Cernobbio. Le metamorfosi di Giorgia. Gli applausi per Calenda Sabato, dopo l'appello del Presidente Mattarella perchè "l'Europa dia subito una risposta sul caro energia", ha parlato il ministro Franco che ha voluto rimettere in fila alcuni concetti chiave: ... A Cernobbio confronto tra i principali leader dei partiti italiani Dice no allo scostamento di bilancio, propone di fare subito in Italia, senza aspettare l'Europa, lo scorporo del costo del gas e dell'elettricità. E ripete che 'non può essere una eresia dire che il ... Sabato, dopo'appello del Presidente Mattarella perchè "dia subito una risposta sul caro energia", ha parlato il ministro Franco che ha voluto rimettere in fila alcuni concetti chiave: ...Dice no allo scostamento di bilancio, propone di fare subito in Italia, senza aspettare, lo scorporo del costo del gas e dell'elettricità. E ripete che 'non può essere una eresia dire che il ...