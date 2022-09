"Non lo ho mai fatto": Elodie polverizza Enrico Letta con una frase (Di lunedì 5 settembre 2022) «Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica. Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd. Il fatto è che tutti mi vogliono etichettare». La cantante Elodie, per la prima volta nei panni di attrice nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, in concorso alla Mostra di Venezia, che più volte ha preso posizione contro la destra e Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, prova a cambiare rotta. Ma sul fronte dei diritti Lgtb, di cui è da sempre sostenitrice, non cambia idea: «Si sono fatti molti passi avanti. Oggi anche in terza elementare si parla di "fluidità", certo è inevitabile che ci sarà sempre chi è contro». Qui sotto, l'outfit sfoggiato da Elodie a Venezia: Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) «Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica. Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd. Ilè che tutti mi vogliono etichettare». La cantante, per la prima volta nei panni di attrice nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, in concorso alla Mostra di Venezia, che più volte ha preso posizione contro la destra e Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, prova a cambiare rotta. Ma sul fronte dei diritti Lgtb, di cui è da sempre sostenitrice, non cambia idea: «Si sono fatti molti passi avanti. Oggi anche in terza elementare si parla di "fluidità", certo è inevitabile che ci sarà sempre chi è contro». Qui sotto, l'outfit sfoggiato daa Venezia:

