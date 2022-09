Napoli, Osimhen ha svolto allenamento personalizzato per un risentimento post Lazio-Napoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Napoli oggi è tornato ad allenarsi dopo la sfida di sabato contro la Lazio, in campionato. Nel report della seduta mattutina, alcuni aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori di Spalletti. Oltre alle notizie relative a Lozano, che oggi è stato sottoposto ad ulteriori esami che hanno dato esito negativo, tanto che il messicano ha svolto un allenamento personalizzato in campo, ce ne sono anche alcune relative a Victor Osimhen, alle prese con un risentimento muscolare. Il comunicato del club recita: “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in seguito ad un risentimento accusato nel finale di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Iloggi è tornato ad allenarsi dopo la sfida di sabato contro la, in campionato. Nel report della seduta mattutina, alcuni aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori di Spalletti. Oltre alle notizie relative a Lozano, che oggi è stato sottoo ad ulteriori esami che hanno dato esito negativo, tanto che il messicano haunin campo, ce ne sono anche alcune relative a Victor, alle prese con unmuscolare. Il comunicato del club recita: “halavoroin seguito ad unaccusato nel finale di ...

borghi_claudio : @DConservatore Ma non solo! Ricordate che il collegio di Di Maio è uno dei tre che compongono il plurinominale di s… - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - antonio_gaito : Con questo xG (gol attesi in base all’indice di pericolosità) di solito si fanno 2 gol. Il #Napoli ha creato molto… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM’ORA – Risentimento muscolare per #Osimhen! Lozano, c’è l’esito degli esami ? - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA – Risentimento muscolare per #Osimhen! Lozano, c’è l’esito degli esami ? -