Mls, Bernardeschi e Insigne in gol. Ma Toronto perde il derby (VIDEO) (Di lunedì 5 settembre 2022) Non bastano i gol di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne al Toronto FC, sconfitto nel derby contro il Montreal. L'ex juventino apre le marcature su rigore al 5?, due minuti dopo raddoppia Insigne con una bella girata in area ma prima dell'intervallo il Montreal la ribalta e va al riposo sul 3-2. Al 54? poker di Johnston e in pieno recupero arriva la doppietta dell'ex Napoli che però serve solo a rendere meno pesante il passivo (3-4 il finale). Il Toronto è decimo nella Eastern Conference con 34 punti dopo 30 giornate. In campo per 79 minuti anche Criscito. Ha invece giocato tutta la partita Chiellini nel Los Angeles Fc, vittorioso per 2-0 sul Real Salt Lake e in testa a Ovest a quota 60 dopo 29 gare. SportFace.

