Meloni prova a rassicurare sulle sanzioni contro Mosca e i diritti delle donne

La campagna elettorale di Giorgia Meloni punta non solo a battere la sinistra ma quanto più ad arginare e tamponare le uscite dell'alleato della Lega Matteo Salvini. E così, dopo aver provato a rassicurare il mondo dell'economia a Cernobbio su conti pubblici e debito, la leader di Fratelli d'Italia scrive una lettera al Corriere in difesa dei diritti delle donne, assicurando che Fratelli d'Italia si batte per una maggiore partecipazione femminile alla vita del Paese e per l'applicazione della legga 194 sull'aborto. «Per aiutare le donne a farcela bisogna smantellare le penalità che le appesantiscono e non concedere loro qualche strapuntino», dice. Ma spiega di essere diffidente verso concessioni di posti o quote da parte di leader maschi perché le ...

