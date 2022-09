Meloni: meno sovranismo, più agenda Draghi. Cosa ha detto a Cernobbio (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteo Salvini “armato” di slides torna a parlare di flat tax, propone di spostare a Milano il ministero dell’Innovazione e soprattutto, dopo le polemiche, spiega la sua posizione critica sulle sanzioni verso la Russia, che considera deleterie per la nostra economia. Giorgia Meloni prova al contrario a rassicurre il mondo dell’economia ribadendo il proprio No allo scostamento di bilancio chiesto dal leader leghista confermando un approccio sempre meno sovranista e sempre più ‘Draghiano’ in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. “No a un nuovo scostamento di bilancio perché siamo indebitati oltremisura – chiarisce la leader di Fratelli d’Italia – ma penso si possa provare a parlare con l’Europa per perfezionare il Pnrr e usare le risorse della nuova programmazione europea. Non è impossibile, è previsto”. Atlantismo e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteo Salvini “armato” di slides torna a parlare di flat tax, propone di spostare a Milano il ministero dell’Innovazione e soprattutto, dopo le polemiche, spiega la sua posizione critica sulle sanzioni verso la Russia, che considera deleterie per la nostra economia. Giorgiaprova al contrario a rassicurre il mondo dell’economia ribadendo il proprio No allo scostamento di bilancio chiesto dal leader leghista confermando un approccio sempresovranista e sempre più ‘ano’ in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. “No a un nuovo scostamento di bilancio perché siamo indebitati oltremisura – chiarisce la leader di Fratelli d’Italia – ma penso si possa provare a parlare con l’Europa per perfezionare il Pnrr e usare le risorse della nuova programmazione europea. Non è impossibile, è previsto”. Atlantismo e ...

