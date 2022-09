La conduttrice è in lacrime sotto gli occhi di tutti | cos’è successo

il Democratico

La notaha confessato il triste episodio in un'intervista molto toccante, che precede l'... Pure Fiorello ed io gli telefonai in. Era già all'aeroporto, e tornò indietro a prendermi. ...Laracconta anche di un giovane Fiorello: "Siamo rimasti molto vicini. Facemmo il ... Gli telefonai in. Era già all'aeroporto, e tornò indietro a prendermi. Fece duecento chilometri ... Simona Ventura, finita in lacrime davanti a tutti | Il motivo è davvero impensabile L'amata conduttrice finisce in lacrime sotto gli occhi di tutti: in pochissimi immagineranno cos'è esattamente successo, i dettagli.Maurizio Costanzo parla del figlio Gabriele, lasciando tutti senza parole e scoppiando in lacrime ricordando un momento particolare.