Il price cap non è solo contro Putin. Polillo spiega perché (Di lunedì 5 settembre 2022) Se le cose andranno come dovrebbero andare e alla fine il price cap su petrolio e gas russo divenire una realtà, Matteo Salvini dovrebbe fare pubblica ammenda. Non tanto per aver combattuto, con una costanza degna di miglior causa, l'idea stessa di imporre una qualche sanzione a Santa madre Russia. Litania che dura da una decina d'anni o giù di lì. Ma per essersi isolato da un contesto internazionale, che ormai abbraccia tutto l'Occidente. Ed all'interno di questa dimensione geopolitica tutti i Paesi Ocse. Coloro, cioè, che per peso economico-finanziario, livello di sviluppo, volume dei consumi e degli investimenti, rappresentano la crème del mondo intero. Il riferimento geopolitico non appaia improprio. Il perno della strategia, più volte enunciata da Vladimir Putin, è costituito dai Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), ai quali lo zar ...

