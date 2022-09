Goffredo Mameli e il canto degli italiani | la storia dietro all’inno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022)è una delle figure più importanti del risorgimento. La sua penna ha partorito il nostro inno nazionale e a distanza di secoli ci emozioniamo a sentire il famoso “fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta”. Il poeta nacque il 5 settembre del 1827 , quasi due secoli fa., una vita breve ma un ricordo indelebilenacque a Genova da una ricca famiglia di origine sarda. Ebbe la possibilità di accedere ad un’istruzione di alto livello, dimostrando il suo talento nella scrittura. In special modo il maggiore fu quello per la poesia, in cui si distinse precocemente. Nonostante la giovane età, lo spirito patriotico fu subito forte in lui. Divenne presto attivista. Fu nel 1847, a poco più di vent’anni ,che scrisse Il...