Gas, stop al Nord Stream fa risalire prezzo. Borse in affanno e la Ue lavora al price cap (Di lunedì 5 settembre 2022) - Vola il prezzo del gas dopo il nuovo stop di Gazprom al gasdotto Nord Stream e la minaccia di Mosca di scatenare una 'grande tempesta globale' sull'energia. Le Borse europee in forte calo anche per ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 settembre 2022) - Vola ildel gas dopo il nuovodi Gazprom al gasdottoe la minaccia di Mosca di scatenare una 'grande tempesta globale' sull'energia. Leeuropee in forte calo anche per ...

Agenzia_Ansa : Avvio in forte ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo del 2,15% a 21.44… - petergomezblog : Stop a Nord Stream, il prezzo del gas schizza sul mercato di Amsterdam: fino a 289 euro. E il cambio euro-dollaro è… - demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - impresagreen : Stop gas russo, lo studio: “L’Italia rischia un processo recessivo”: Lo studio dei Proff. Mele e Magazzino prevede… - Andrea_V_73 : '#Borse #Ue ko dopo stop a #NordStream, #euro ai minimi da 20 anni. Il #gas vola a 275 euro' Andrea Fontana… -