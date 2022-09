Gas: prezzo balza in avvio a 275 euro dopo stop Nord Stream (Di lunedì 5 settembre 2022) Il prezzo del gas balza in apertura alla Borsa di Amsterdam fino a 275 euro al Mhw dopo essere sceso venerdì a 214 euro. A far impennare il prezzo l'annuncio di Gazprom dello stop a tempo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Ildel gasin apertura alla Borsa di Amsterdam fino a 275al Mhwessere sceso venerdì a 214. A far impennare ill'annuncio di Gazprom delloa tempo ...

