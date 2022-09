Federico Freni: 'Lega e Salvini a favore delle sanzioni' (Di lunedì 5 settembre 2022) - L'esponente della Lega questa mattina a Omnibus: 'Non è una guerra contro le sanzioni a favore di Putin ma non raccontiamoci che le sanzioni sono le chiavi di volta per prezzo gas più ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 settembre 2022) - L'esponente dellaquesta mattina a Omnibus: 'Non è una guerra contro ledi Putin ma non raccontiamoci che lesono le chiavi di volta per prezzo gas più ...

guerraucrainait : Federico Freni (lega) a @OmnibusLa7: 'Non è una guerra contro le #sanzioni a favore di #Putin ma non raccontiamoci… - TgLa7 : Federico Freni (lega) a @OmnibusLa7: 'Non è una guerra contro le #sanzioni a favore di #Putin ma non raccontiamoci… - La7tv : #omnibus Il sottosegretario al MEF Federico Freni (Lega) sulle misure che saranno adottate dal governo contro il… - Marko_Morandi : RT @LegaSalvini: TV > La7 | Federico Freni, Sottosegretario all'Economia - Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 5 SETTEMBRE | ore 08:00 | 'Omnib… - CoretoMario : RT @LegaSalvini: TV > La7 | Federico Freni, Sottosegretario all'Economia - Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 5 SETTEMBRE | ore 08:00 | 'Omnib… -