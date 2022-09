Dentro Pellegri e Vlasic, out Colombo: le ufficiali di Torino-Lecce (Di lunedì 5 settembre 2022) Torino Lecce- Ultima gara della quinta giornata di Serie A, dopo i due anticipi delle 18:30, Torino-Lecce sarà il posticipo delle 20:45. La quinta giornata di Serie A, si concluderà con la gara dell’Olimpico Grande Torino: con la sfida tra Toro-Lecce. Partiamo dalle ufficiali dei Granata che, schierano il solito Milinkovic-Savic a copertura della difesa formata da: Djidji, Buongiorno e Schuurs. In mediana Dentro Vlasic con Lukic e il nuovo arrivato dal Besiktas: Ilkhan. Sulle ali va fuori Singo per infortunio, debutto anche per Valentino Lazaro, aiutato sulla sinistra da Vojvoda. Dentro Pellegri che, ha vinto il ballottaggio serrato con Sanabria per un posto da titolare. Nel Lecce, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 5 settembre 2022)- Ultima gara della quinta giornata di Serie A, dopo i due anticipi delle 18:30,sarà il posticipo delle 20:45. La quinta giornata di Serie A, si concluderà con la gara dell’Olimpico Grande: con la sfida tra Toro-. Partiamo dalledei Granata che, schierano il solito Milinkovic-Savic a copertura della difesa formata da: Djidji, Buongiorno e Schuurs. In medianacon Lukic e il nuovo arrivato dal Besiktas: Ilkhan. Sulle ali va fuori Singo per infortunio, debutto anche per Valentino Lazaro, aiutato sulla sinistra da Vojvoda.che, ha vinto il ballottaggio serrato con Sanabria per un posto da titolare. Nel, ...

