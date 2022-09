“Dentro a quasi 80 anni”. GF Vip 7, Alfonso Signorini l’ha convinta: concorrente ufficiale (Di lunedì 5 settembre 2022) Fan in fibrillazione per l’inizio del Grande Fratello Vip. Da lunedì 19 settembre su Canale 5, come ogni anno, andrà in scena la nuova edizione dell’amatissimo reality e, nemmeno a dirlo, i fan già non stanno nella pelle. Come accade analogamente per il calciomercato da qualche settimana si vociferano nomi di ogni genere come ipotetici concorrenti della casa più spiata d’Italia. E c’è quello di Wilma Goich. Per giorni e giorni si vociferava oltre alla partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti al fianco di Alfonso Signorini, anche di una possibile partecipazione del noto opinionista Giovanni Ciacci. Voce che ha poi trovato le sue conferme successivamente, quando anche l’amato conduttore ha rotto il silenzio sulla vicenda. Adesso, dopo Ciacci, un nuovo nome aleggia tra i papabili nuovissimi e famosissimi concorrenti, di chi ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 5 settembre 2022) Fan in fibrillazione per l’inizio del Grande Fratello Vip. Da lunedì 19 settembre su Canale 5, come ogni anno, andrà in scena la nuova edizione dell’amatissimo reality e, nemmeno a dirlo, i fan già non stanno nella pelle. Come accade analogamente per il calciomercato da qualche settimana si vociferano nomi di ogni genere come ipotetici concorrenti della casa più spiata d’Italia. E c’è quello di Wilma Goich. Per giorni e giorni si vociferava oltre alla partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti al fianco di, anche di una possibile partecipazione del noto opinionista GiovCiacci. Voce che ha poi trovato le sue conferme successivamente, quando anche l’amato conduttore ha rotto il silenzio sulla vicenda. Adesso, dopo Ciacci, un nuovo nome aleggia tra i papabili nuovissimi e famosissimi concorrenti, di chi ...

danielelombardi : @Dr_Hat89 @FrancescoVasto @CarloCalenda @bendellavedova Tornate perfavore sulla terra: il centrodestra ha quasi i 2… - alexarmuzzi : RT @ImmersoNelnulla: Oggi ho deciso di dire a mia madre di essere gay, spinto probabilmente dalle emozioni che ho dentro. È quasi come se m… - daniel_cuello : Quasi fatto eh, devo solo capire se riesco a fare un corso lo stesso giorno, la stessa ora, OGNI settimana. Il che… - stefasti : @DiaVoltaire Cioè la prende in mano e invece di buttarla fuori la ributta nuovamente in campo dentro l’area quasi,ah ok…#Tonali chapeau.. - iEatxt : lea quando ha messo in bilico il preparato dei pancake sul bordo e io e nana siamo quasi morte dentro -