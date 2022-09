Davide Fogler ucciso per gioco davanti ai passanti? L'ipotesi del colpo in testa per provare l'arma (Di lunedì 5 settembre 2022) Come è morto Davide Fogler? Un omicidio nell'ambito di una sorta di "battesimo da killer", o un delitto "per gioco": sono tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per la morte del senzatetto di 56 anni, ucciso in via... Leggi su europa.today (Di lunedì 5 settembre 2022) Come è morto? Un omicidio nell'ambito di una sorta di "battesimo da killer", o un delitto "per": sono tra leal vaglio degli inquirenti per la morte del senzatetto di 56 anni,in via...

