Daniele Bossari rivela | “Ho avuto un tumore | come sto ora”

(Di lunedì 5 settembre 2022) Di recenteha lottato contro unche lo ha molto cambiato, ecco cosa hato il conduttore In passatoha dovuto affrontare momenti molto duri e delicati, nei mesi scorsi ha fatto i conti con una nuova e difficile sfida. Di che si tratta? Ha lottato contro un, a farlo sapere è stato lui stesso.(Screenshot da Instagram)Tramite un lungo ed inaspettato post pubblicato sul suo profilo Instagram il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip hato ai suoi seguaci di aver combattuto per mesi contro unalla gola. Tanta è stata la sofferenza provata durante i mesi di chemio e radioterapia, però ...

fanpage : Il tumore alla gola, la paura e i mesi duri contro la malattia. Daniele Bossari ringrazia la sua Filippa #5settembre - repubblica : Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' [a cura di redazione spettacoli] - Corriere : «A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene» - 24Trends_Italia : 1. Emma Marrone - 200mille+ 2. Ugo Pagliai - 50mille+ 3. Harry Styles - 50mille+ 4. Daniele Bossari - 20mille+ 5. T… - ParliamoDiNews : Daniele Bossari il dramma: “Il tumore…” #05Settembre #Gossip #DanieleBossari #Oggi -

Il conduttoreha raccontato sul suo profilo Instagram di essersi sottoposto a chemioterapia e radioterapia all'ospedale San Raffaele di Milano per un tumore alla gola. " Voglio ringraziare i medici ...ha lottato a lungo contro una malattia grave e insidiosa. 'Mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola' ha scritto il conduttore televisivo e radiofonico in un lungo ..."Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita". (ANSA) ...Daniele Bossari racconta il doloroso percorso che lo ha portato dalla scoperta di un tumore alla gola e alla successiva rinascita ...