Clochard ucciso per il  battesimo di un camorrista

Davide Fogler fu ucciso lo scorso 31 luglio a Bagnoli. L'autopsia ha rivelato che il Clochard è stato colpito al capo da un proiettile di pistola sparato a distanza ravvicinata. L'indagine, secondo gli inquirenti, è stata caratterizzata da omertà

