Caressa: “La Juve ha tutto per fare l’impresa col Psg. De Laurentiis, una cosa mi fa ridere” (Di lunedì 5 settembre 2022) Fabio Caressa giornalista di Sky analizza la prima giornata di Champions League con la Juve che gioca con il Psg. Lo stesso Allegri dopo il pareggio stentato con la Fiorentina ha detto chiaramente che la partita da vincere non è quella in Francia, ma bensì quelle con il Benfica per lottare per il secondo posto. Una comunicazione da perdenti l’ha definita qualcuno, ma c’è chi invece è convinto che all’interno dello spogliatoio Allegri abbia detto tutt’altro, caricando la squadra per cercare la vittoria con il Psg. Champions League: Napoli-Liverpool, arbitra del Cerro Grande, la designazione completa Anche Fabio Caressa crede nell’impresa della Juve con il Psg e dice: “Il Psg ha sicuramente dei grandi numeri, Neymar ha siglato già 6 gol e fatto 7 assist, Messi ne ha segnati 3. In totale, insieme a ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Fabiogiornalista di Sky analizza la prima giornata di Champions League con lache gioca con il Psg. Lo stesso Allegri dopo il pareggio stentato con la Fiorentina ha detto chiaramente che la partita da vincere non è quella in Francia, ma bensì quelle con il Benfica per lottare per il secondo posto. Una comunicazione da perdenti l’ha definita qualcuno, ma c’è chi invece è convinto che all’interno dello spogliatoio Allegri abbia detto tutt’altro, caricando la squadra per cercare la vittoria con il Psg. Champions League: Napoli-Liverpool, arbitra del Cerro Grande, la designazione completa Anche Fabiocrede neldellacon il Psg e dice: “Il Psg ha sicuramente dei grandi numeri, Neymar ha siglato già 6 gol e fatto 7 assist, Messi ne ha segnati 3. In totale, insieme a ...

