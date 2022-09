Bollette insostenibili | servono interventi e riforme | dice Confartigianato

RobertoBerretta : RT @mircoDmirco: È ancora ragionevole continuare con le sanzioni alla #Russia e finanziare le armi all’#Ucraina? Le nostre bollette oramai… - avv_gioia : RT @mircoDmirco: È ancora ragionevole continuare con le sanzioni alla #Russia e finanziare le armi all’#Ucraina? Le nostre bollette oramai… - ultimo1973 : RT @mircoDmirco: È ancora ragionevole continuare con le sanzioni alla #Russia e finanziare le armi all’#Ucraina? Le nostre bollette oramai… - VincenzoViolano : RT @mircoDmirco: È ancora ragionevole continuare con le sanzioni alla #Russia e finanziare le armi all’#Ucraina? Le nostre bollette oramai… - pameladiverona : RT @mircoDmirco: È ancora ragionevole continuare con le sanzioni alla #Russia e finanziare le armi all’#Ucraina? Le nostre bollette oramai… -

ilgazzettino.it

Lesono già triplicate e in alcuni casi quadruplicate. Presto chi pagava diecimila euro al ... Non avrà altra scelta, i costi sono, soprattutto per le piscine che sono strutture ...Tra Russia, Cina e Germania Nell'ultimo anno, secondo Confartigianato, leelettriche degli artigiani e dei piccoli imprenditori sono aumentate di 21,1 miliardi. Una cifra pesante come un ... Il Gelatiere: «Bollette insostenibili, chiudiamo con due mesi d'anticipo». Mai successo in 40 anni di attività Nell’ultimo anno le spese elettriche degli artigiani e dei piccoli imprenditori sono aumentate di 21,1 miliardi. "Rischiamo un’ecatombe di imprese. Bisogna scongiurare una crisi senza precedenti", è l ...Al via la campagna del collettivo con una petizione online. Obiettivo: 1 milione di aderenti entro il 30 novembre. "Il governo e le società del ...