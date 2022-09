Allarme Legambiente | i ghiacciai dell’intero arco alpino sono a rischio

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tra 15 anni la Marmolada potrebbe scomparire del tutto: perde nell'ultimo secolo più del 70% in superficie e oltre il 90% in volume. Miage: in 14 anni spariti circa 100 miliardi di litri di acqua.o dei Forni: arretramento della fronte di più di 40 metri lineari nell'ultimo anno, 400 metri negli ultimi dieci anni

Tra 15 anni la Marmolada potrebbe scomparire del tutto: perde nell'ultimo secolo più del 70% in superficie e oltre il 90% in volume. Miage: in 14 anni spariti circa 100 miliardi di litri di acqua. Ghi ...