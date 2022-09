AEW: Il momento atteso è arrivato, Toni Storm vince il fatal-4-way ed è la nuova campionessa ad interim (Di lunedì 5 settembre 2022) L’infortunio di Thunder Rosa ha mandato in aria i piani di un match tra lei e Toni Storm ad All Out e costretto la dirigenza ad un’altra soluzione. Come nel caso del titolo maschile anche in questa situazione passo indietro della messicana senza rinunciare al titolo e incoronazione di una campionessa ad interim in attesa di unificare i due titoli al ritorno della Mera Mera. Ad affrontarsi ad All Out in un fatal-4-way match sono state Britt Baker, Jamie Hayer, Toni Storm e Hikaru Shida. Jamie ci prova, Toni capitalizza Un match intenso, le quattro atlete non si sono certo risparmiate. Curioso è stato lo svolgimento dell’incontro, quasi un tag team match con Britt Baker e Jamie Hayter che hanno collaborato molto e Shida e ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 5 settembre 2022) L’infortunio di Thunder Rosa ha mandato in aria i piani di un match tra lei ead All Out e costretto la dirigenza ad un’altra soluzione. Come nel caso del titolo maschile anche in questa situazione passo indietro della messicana senza rinunciare al titolo e incoronazione di unaadin attesa di unificare i due titoli al ritorno della Mera Mera. Ad affrontarsi ad All Out in un-4-way match sono state Britt Baker, Jamie Hayer,e Hikaru Shida. Jamie ci prova,capitalizza Un match intenso, le quattro atlete non si sono certo risparmiate. Curioso è stato lo svolgimento dell’incontro, quasi un tag team match con Britt Baker e Jamie Hayter che hanno collaborato molto e Shida e ...

Zona_Wrestling : AEW: Il momento atteso è arrivato, Toni Storm vince il fatal-4-way ed è la nuova campionessa ad interim… - TSOWrestling : Un momento toccate a #AEWAllOut! #TSOW // #TSOS // #AEW - aew_italia : Tra poco è il momento di un nuovo episodio di #AEWItalia. - TSOWrestling : Will Ospreay saluta per il momento la #AEW #TSOW #TSOS - VolpeWOcchiali : So, attualmente mi chiedo quale sia veramente il piano rispetto a #CMPunk. Se il rematch in PPV mi sembrava scontat… -

Will Ospreay si congeda (per ora) dalla AEW: "Grazie Tony di non aver ascoltato Kenny Omega" The Shield Of Wrestling CM Punk carga contra Adam Page por no controlar los rumores que salen del vestuario de AEW Desde la llegada de CM Punk a All Elite Wrestling hace casi un año, los fans y medios han especulado con la posible tensión que puede existir en backstage entre el luchador y Colt Cabana. Ambos ex ami ... Jungle Boy ha modificato il suo ring name ad All Out Jungle Boy, come aveva fatto intendere ad AEW Dynamite, è entrato ad All Out con il suo vero nome per affrontare Christian Cage. Infatti al momento dell’ingresso del ragazzo della giungla, sulla ... Desde la llegada de CM Punk a All Elite Wrestling hace casi un año, los fans y medios han especulado con la posible tensión que puede existir en backstage entre el luchador y Colt Cabana. Ambos ex ami ...Jungle Boy, come aveva fatto intendere ad AEW Dynamite, è entrato ad All Out con il suo vero nome per affrontare Christian Cage. Infatti al momento dell’ingresso del ragazzo della giungla, sulla ...