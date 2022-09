US Open 2022, chi sarà il prossimo avversario di Matteo Berrettini? Precedenti sfavorevoli con Ruud, ma sul cemento… (Di domenica 4 settembre 2022) Grazie alla vittoria in cinque set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, Matteo Berrettini (n.13 del seeding) ha strappato il pass per i quarti di finale degli US Open 2022. L’azzurro è entrato così per la quinta volta consecutiva tra i migliori otto in un torneo Slam (non considerando Roland Garros e Wimbledon 2022, tornei a cui il romano non ha partecipato) e ora sfiderà il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.5) per giocarsi un posto in semifinale. Ruud, classe 1998, ha raggiunto il quarto di finale contro Berrettini dopo aver sconfitto, in sequenza, il britannico Kyle Edmund, l’olandese Tim Van Rijthoven, lo statunitense Tommy Paul e, infine, il francese Corentin Moutet e andrà adesso a caccia della sua prima semifinale agli US ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Grazie alla vittoria in cinque set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina,(n.13 del seeding) ha strappato il pass per i quarti di finale degli US. L’azzurro è entrato così per la quinta volta consecutiva tra i migliori otto in un torneo Slam (non considerando Roland Garros e Wimbledon, tornei a cui il romano non ha partecipato) e ora sfiderà il norvegese Casper(testa di serie n.5) per giocarsi un posto in semifinale., classe 1998, ha raggiunto il quarto di finale controdopo aver sconfitto, in sequenza, il britannico Kyle Edmund, l’olandese Tim Van Rijthoven, lo statunitense Tommy Paul e, infine, il francese Corentin Moutet e andrà adesso a caccia della sua prima semifinale agli US ...

