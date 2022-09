Serie A | Cremonese-Sassuolo 0-0 | Spezia-Bologna 2-2 | Verona-Sampdoria 2-1 Primo gol per Doig

DiMarzio : #SerieA | Le parole dell'allenatore del @SassuoloUS #Dionisi dopo #CremoneseSassuolo - DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Alvini al termine di #CremoneseSassuolo - Gazzetta_it : Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese - surfasport : ???? SERIE A: VINCE IL VERONA, PARI NEGLI ALTRI 2 MATCH ?? #Verona vs #Sampdoria - 2 a 1 ?? #Spezia vs #Bologna - 2 a 2… - internewsit : LIVE Serie A - Verona-Sampdoria 2-1 termina qui! Prima gioia per Cioffi - -

...giornata diA 2022 - 2023 ; calcio di inizio alle ore 15. Cinque punti in classifica per la squadra di Italiano , incappata in una sconfitta a Udine, dopo aver vinto 3 - 2 contro la...Il derby Milan - Inter , valido per la quinta giornata dellaA 2022/23 , si gioca sabato 3 settembre alle ore 18 nello stadio San Siro di Milano. I ...hanno avuto la meglio della. Le ...Dalla primavera del '96 la Cremonese non coglieva un punto, in serie A, arriva con merito per il gioco, le occasioni più nitide però sono del Sassuolo. Lo stadio ...Termina 0-0 Cremonese-Sassuolo, lunch match della 5ª giornata di Serie A. Le due squadre partono subito forte ma è la formazione di Alvini ad avere le due occasioni più ghiotte, prima con Ghiglione e ...