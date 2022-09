Scuola, inizio in salita: mancano insegnati e supplenti (Di domenica 4 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio della Scuola, la situazione non è delle migliori. In tutto il paese mancano insegnanti e supplenti, e in alcune regioni si riparte con l’orario ridotto mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico, che ripartirà tra il 12 e il 14 settembre. Dopo due anni di pandemia, per la prima volta gli studenti potranno fare a meno di mascherine e didattica a distanza, con grande disappunto dei presidi, preoccupati per un possibile picco di contagi nel mese di ottobre. Ma questi problemi, al momento passano in secondo piano, dato che ad oggi un altro problema, ancor più grave, minaccia l’inizio dell’anno scolastico. Infatti, ad una settimana dal ritorno in classe, mancano gli insegnati e i ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 4 settembre 2022) A pochi giorni dall’della, la situazione non è delle migliori. In tutto il paeseinsegnanti e, e in alcune regioni si riparte con l’orario ridottopochi giorni all’del nuovo anno scolastico, che ripartirà tra il 12 e il 14 settembre. Dopo due anni di pandemia, per la prima volta gli studenti potranno fare a meno di mascherine e didattica a distanza, con grande disappunto dei presidi, preoccupati per un possibile picco di contagi nel mese di ottobre. Ma questi problemi, al momento passano in secondo piano, dato che ad oggi un altro problema, ancor più grave, minaccia l’dell’anno scolastico. Infatti, ad una settimana dal ritorno in classe,glie i ...

VittorioSgarbi : Scuola. Ripeto: ingresso non prima delle 10,00 e vacanze fino a ottobre. Lo studio dev’essere un piacere, non un su… - SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: Inizio anno scolastico: ciò che bisogna sapere Materiale scolastico per imparare o per “educare”? L’AGENDA 2030 ENTRA A SCUO… - infoitinterno : Come risparmiare sui libri scolastici: alcune dritte da tenere a mente per l’inizio della scuola - WLITALIA1 : @TecnicaScuola @ProfPBianchi ma a chi vuoi prendere per i fondelli....prima parlavi di insegnanti tutti presenti gi… - i77gunil : CHE PORCO DIO TRA 3 GIORNI INIZIO LA SCUOLA COME CAZZO MA NOK ERA GIUGNO IERI -