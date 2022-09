Phisikk du role – Il piccolo popolo è deragliato

(Di domenica 4 settembre 2022) Precipita nell’abisso di una maladolescenza un po’ già deragliata, un po’ ancora,forse, riparabile, l’età del delinquere. E non intendo i piccoli guappi della camorra che, a riguardarsi nelle serie televisive sottotitolate in italiano, si gonfiano il petto invece di vergognarsi (ci ha pensato qualche volta Saviano all’effetto “fashion” che fanno al “” le sue sceneggiature, dove gli eroi sono assassini ma anche ragazzi brutti, ignoranti, vestiti come rapper nuovaiorchesi degli anni settanta e coi capelli tagliati da un parrucchiere fatto di peyote messicana e vengono presi a modello? Se non per l’etica almeno per l’estetica…). Nossignore: parliamo dei ragazzini (talvolta anche ragazzine) che in branco storpiano coetanei nei treni, stuprano coetanee negli angoli bui, picchiano attempati controllori e poliziotti purché isolati, inducono al ...

'Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind', così cantava il grande Ray Charles nel 1960, rendendo celebre la cover di un brano del 1930 che, giocando ...Si leggono in questa corta vigilia elettorale, analisi colte e certamente condivisibili sull'irrilevanza della "questione cattolica" nella scena politica italiana. Non è eccepibile, infatti, la ...