Nuovo Laboratorio di Liuteria del Conservatorio Statale di Udine (Di domenica 4 settembre 2022) Il Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine amplia la propria offerta formativa e inaugura un Laboratorio di Liuteria. È questa una delle novità più interessanti annunciate oggi, 3 settembre, nel corso dell'Open Day organizzato dal Conservatorio friulano. In programma, visite e incontri con i docenti per far conoscere ai giovani e alle famiglie i percorsi di studio offerti e gli spazi a disposizione degli allievi Docente del Laboratorio sarà il Maestro Simeone Morassi, figura di spicco della Liuteria internazionale. Educato alla lavorazione artistica del legno nel Laboratorio del padre Gio Batta – capostipite di una dinastia che ha dato e dà voce a strumenti tra i più prestigiosi al mondo – il Maestro Morassi ha ...

