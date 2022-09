Non si trovano Nurofen e Gaviscon: ecco perché non sono disponibili (Di domenica 4 settembre 2022) Da qualche tempo ormai le scorte alimentari nei punti vendita hanno iniziato a scarseggiare, e alcuni prodotti subito degli aumenti che destano non poco imbarazzo. Ancora più preoccupante, al momento, è il fatto che lo stesso problema stia riguardando anche alcuni farmaci. In particolare, a mancare sui banchi farmaceutici sono il Nurofen ed il Gaviscon. Il primo è un antinfiammatorio piuttosto utilizzato, uno dei pochi che può essere somministrato anche ai bambini. Il Gaviscon, invece, è un protettore gastrico; entrambi sono ormai entrati nell’elenco stilato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che include i farmaci che purtroppo scarseggiano. In ogni caso, l’Aifa spiega che il problema si presenta ciclicamente, anche se, per adesso, tra la mancanza di materie prime e la forte dipendenza ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Da qualche tempo ormai le scorte alimentari nei punti vendita hanno iniziato a scarseggiare, e alcuni prodotti subito degli aumenti che destano non poco imbarazzo. Ancora più preoccupante, al momento, è il fatto che lo stesso problema stia riguardando anche alcuni farmaci. In particolare, a mancare sui banchi farmaceuticiiled il. Il primo è un antinfiammatorio piuttosto utilizzato, uno dei pochi che può essere somministrato anche ai bambini. Il, invece, è un protettore gastrico; entrambiormai entrati nell’elenco stilato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che include i farmaci che purtroppo scarseggiano. In ogni caso, l’Aifa spiega che il problema si presenta ciclicamente, anche se, per adesso, tra la mancanza di materie prime e la forte dipendenza ...

