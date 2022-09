Meloni fa la rassicurante. Cernobbio però non la incorona, tira più un sospiro di sollievo (Di domenica 4 settembre 2022) Gli imprenditori apprezzano la prudenza ma sono scettici su squadra e rapporto con gli alleati (leggi Salvini). L'applausometro lo vince Calenda Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 settembre 2022) Gli imprenditori apprezzano la prudenza ma sono scettici su squadra e rapporto con gli alleati (leggi Salvini). L'applausometro lo vince Calenda

elio_vito : Meloni in questa campagna elettorale sta mostrando una doppia faccia, aggressiva, urlante, estremista ai comizi per… - gervasoni1968 : Durerà poco: il 30% (ammesso ci arrivino) è pesantemente “dopato”. Ex grillini poi diventati salviniani e ora per l… - GiuseppeAntogn2 : RT @elio_vito: Meloni in questa campagna elettorale sta mostrando una doppia faccia, aggressiva, urlante, estremista ai comizi per il suo e… - Albert86795381 : @BimbePeppe Per la Meloni essere demagogica-rassicurante è fonte di salvezza. Per gli alleati no - Destradipopolo : GIORGIA #MELONI NON ANDRÀ A LONDRA, IN COMPENSO DOMANI ARRIVA A #CERNOBBIO E DAL PALCO DEL #Forum #AMBROSETTI MAN… -