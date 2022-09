“Le stelle di Dora”: il generale eroe Dalla Chiesa raccontato a fumetti per i più giovani (Di domenica 4 settembre 2022) «Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i nostri figli e i figli dei nostri figli». La graphic novel “Le stelle di Dora” parte da una frase indimenticabile del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 40 anni fa Dalla mafia, per raccontarne la parabola umana ed eroica che lo consegna alla storia dei grandi italiani. Il libro a fumetti è stata presentato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, a Roma, in occasione del quarantennale dell’eccidio di via Carini a Palermo. Un’opera destinata ai ragazzi, che ricorda la vita straordinaria del servitore dello Stato, prima durante la seconda guerra mondiale, poi nella lotta ai terroristi delle Brigate rosse fino alla tragica morte a opera della mafia. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 settembre 2022) «Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i nostri figli e i figli dei nostri figli». La graphic novel “Ledi” parte da una frase indimenticabile delCarlo Alberto, ucciso 40 anni famafia, per raccontarne la parabola umana ed eroica che lo consegna alla storia dei grandi italiani. Il libro aè stata presentato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, a Roma, in occasione del quarantennale dell’eccidio di via Carini a Palermo. Un’opera destinata ai ragazzi, che ricorda la vita straordinaria del servitore dello Stato, prima durante la seconda guerra mondiale, poi nella lotta ai terroristi delle Brigate rosse fino alla tragica morte a opera della mafia. ...

