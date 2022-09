Le lacrime di Dave Grohl al concerto dei Foo Fighters in onore di Taylor Hawkins (Di domenica 4 settembre 2022) Durante il concerto tributo per il musicista morto a 50 anni lo scorso marzo, Dave Grohl, cantando Times Like These, è scoppiato in lacrime davanti a migliaia di fan. Toccante anche il momento in cui il figlio sedicenne di Taylor ha suonato la batteria al posto del papà Leggi su vanityfair (Di domenica 4 settembre 2022) Durante iltributo per il musicista morto a 50 anni lo scorso marzo,, cantando Times Like These, è scoppiato indavanti a migliaia di fan. Toccante anche il momento in cui il figlio sedicenne diha suonato la batteria al posto del papà

colas : Dave Grohl in lacrime praticamente dalle 17. Vero psicodramma prima di iniziare il set coi pezzi dei foo fighters - Alisss_93 : Io totalmente in un fiume di lacrime dopo il discorso di Dave Grohl. SO, MAKE NOISE FOR TAYLOR! ???? #taylorhawkinstribute #TaylorHawkins - ezechiela66 : Dave profondamente provato e emozionato fino alle lacrime il mio cuore va in frantumi in mille pezzi #taylorhawkinstribute - percorsi3 : Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Miracle of Love (Official Video) -